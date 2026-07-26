A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTELA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO

Roma, 26 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera