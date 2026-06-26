A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FANO PRVENENDO DA ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FANO PRVENENDO DA ANCONA
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 giugno,
sarà chiusa la stazione di Fano, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa, si consiglia, la stazione di Marotta-Mondolfo.
sarà chiusa la stazione di Fano, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa, si consiglia, la stazione di Marotta-Mondolfo.