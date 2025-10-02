A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
Roma, 2 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord, al km 117+300, o di Cesena, al km 99+700.