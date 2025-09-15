A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord, al km 117+300, o di Cesena, al km 99+700.