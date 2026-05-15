A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord.