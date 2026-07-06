A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VAL VIBRATA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VAL VIBRATA
Roma, 6 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona e da Bari/Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna/Ancona: Giulianova Mosciano Sant’Angelo;
per chi proviene da Bari/Pescara: San Benedetto del Tronto.