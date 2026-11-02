A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TRANI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TRANI
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Trani, in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di uscire a Molfetta, stazione altamente automatizzata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.