A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo.