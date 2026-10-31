A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RIMINI SUD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RIMINI SUD
Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.