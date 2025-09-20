A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RIMINI SUD
Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Rimini nord;
per chi proviene da Ancona: Riccione