A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RIMINI NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RIMINI NORD
Roma, 25 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 agosto, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone o di Rimini sud.