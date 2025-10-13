A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RICCIONE
Roma, 13 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud, al km 127+400, o di Cattolica, al km 143+900.