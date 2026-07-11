A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RICCIONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RICCIONE
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna, Rimini sud;
per chi proviene da Ancona, Cattolica.