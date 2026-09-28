A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PORTO SANT’ELPIDIO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà installata una deviazione di carreggiata.
Di conseguenza, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Porto Sant’Elpidio, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Civitanova Marche.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.