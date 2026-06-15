A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI POGGIO IMPERIALE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI POGGIO IMPERIALE
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in uscita per chi proviene da Bari e da Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bari: San Severo;
per chi proviene da Pescara: Termoli Molise.