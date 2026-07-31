A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PESCARA OVEST CHIETI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PESCARA OVEST CHIETI
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 agosto, sarà chiusa la stazione di Pescara ovest Chieti, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo.