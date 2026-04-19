A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PESCARA OVEST CHIETI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PESCARA OVEST CHIETI
Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiusa la stazione di Pescara ovest Chieti, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo.