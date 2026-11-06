A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PESCARA NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PESCARA NORD
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 novembre, sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara ovest Chieti.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.