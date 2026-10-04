A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PESARO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PESARO
Roma, 4 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pesaro, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.