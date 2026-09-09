A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MOLFETTA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MOLFETTA
Roma, 9 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 20:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiusa Molfetta, in uscita per chi proviene da Bari e da Pescara, per consentire lavori di manutenzione della stazione.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bari: Bitonto;
per chi proviene da Pescara: Trani.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.