A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FOGGIA
Roma, 18 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre, sarà chiusa la stazione di Foggia, in uscita per chi proviene da Bari e da Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bari: Foggia Zona Industriale;
per chi proviene da Pescara: San Severo.