A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERMO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERMO
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione, dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Fermo, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona e da Bari/Pescara.
In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
-per chi proviene da Bologna/Ancona: Porto Sant’Elpidio, al km 270+800;
-per chi proviene da Bari/Pescara: Pedaso, al km 287+900.