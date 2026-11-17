A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERMO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERMO
Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 23:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, sarà chiusa la stazione di Fermo, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Porto Sant’Elpidio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.