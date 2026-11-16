A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FANO

Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa la stazione di Fano, in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona e da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Pescara/Ancona: Marotta Mondolfo;

per chi proviene da Bologna: Pesaro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.