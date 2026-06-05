A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di domenica 7 alle 5:00 di mercoledì 8 giugno, sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche Macerata, in uscita per chi proviene da Pescara e Ancona.
In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Pescara: Loreto;
per chi proviene da Ancona: Porto Sant’Elpidio.