A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE
Roma, 17 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Loreto.