A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE MACERATA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE MACERATA
Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di consolidamento della scarpata, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo, sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche Macerata, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Loreto.