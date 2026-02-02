A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE MACERATA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE MACERATA
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di consolidamento del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche Macerata, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Loreto Porto Recanati.