A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE
Roma, 24 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di consolidamento della scarpata, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo, sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche Macerata, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Loreto.