A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CESENA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CESENA
Roma, 11 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 gennaio, sarà chiusa la stazione di Cesena, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.