A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CERIGNOLA EST;A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CERIGNOLA EST;A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 15 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Foggia Zona Industriale.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 16 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Candela.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.