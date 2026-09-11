A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CERIGNOLA EST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CERIGNOLA EST
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in uscita per chi proviene da Bari, da Pescara e dalla A16 Napoli-Canosa.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bari: Canosa, sulla stessa A14;
per chi proviene da Pescara: Foggia Zona Industriale, sulla stessa A14;
per chi proviene dalla A16/Napoli: Cerignola ovest, sulla A16; si precisa che la stazione di Cerignola ovest è altamente automatizzata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.