A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CATTOLICA
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Pesaro al km155+900 o di Riccione al km 135+400.