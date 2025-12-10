A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola, al km 50+100, o di Bologna San Lazzaro, al km 22+200.