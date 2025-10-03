A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200 della stessa A14, o alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova.