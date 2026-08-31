A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.