A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova o alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.