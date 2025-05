A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA

Roma, 31 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova ,o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.