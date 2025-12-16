A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.