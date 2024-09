A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 24 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Nella suddetta notte, la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in uscita anche per chi proviene da Ancona/Padova, vista la chiusura, sulla stessa A14, del tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale, verso la A1/Milano, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.