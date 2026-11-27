A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.