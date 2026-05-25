A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 25 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.