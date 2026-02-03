A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova o ancora alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.