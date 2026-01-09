A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, o alla stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli.