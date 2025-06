A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ANCONA NORD

Roma, 23 giugno 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 giugno, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, in uscita per chi proviene da Pesara.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ancona sud.