A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’MMISSIONE SULLA SS7 APPIA
Roma, 23 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino a seguito di un incidente, dalle 22:00 mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bari, il ramo di allacciamento sulla SS7 Appia, verso Reggio Calabria.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Palagianello e immettersi poi sulla AA7 Appia, in direzione di Reggio Calabria.