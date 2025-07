A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA

Roma, 18 luglio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.

In alternativa, uscire alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno), via Piratello, SP95, via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola.