A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA VERSO RAVENNA

Roma, 18 giugno 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione Faenza, al km 64+500 della A14, proseguire sulla SP8, entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo e riprendere il proprio itinerario in direzione di Ravenna.