A14 BOLOGNA.TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Pescara, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola est, al km 589+200 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 adriatica in direzione di Foggia, Circonvallazione di Cerignola verso il centro città, SP143 dell’Ofanto verso Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.
Chi proseguirà oltre la stazione di Cerignola est, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Bari e potrà uscire a Canosa, al km 610+500, percorrere la viabilità ordinaria: SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, SP96 Pozzo Terrano in direzione di Lavello, SP143 dell’Ofanto ed entrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.