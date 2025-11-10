A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Pescara, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola est, al km 582+200 della A14, percorrere la viabilità ordinaria, SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 adriatica in direzione di Foggia, Circonvallazione di Cerignola verso il centro città, SP143 dell’Ofanto verso Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.
Chi supererà la stazione di Cerignola est, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire alla stazione di Canosa, al km 610+500, percorrere la viabilità ordinaria, SP231 Andriese-Coratina in direzione di Cerignola, SP96 Pozzo Terrano verso Lavello, SP143 dell’Ofanto, con ingresso sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.